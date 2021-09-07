ÇANAKKALE - 2,5 hektar ormanlık alan yandı - Son Dakika

Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile Ezine ve Geyikli belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yavaşlar köyü Değirmendere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı