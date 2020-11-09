Çanakkale'de 2,5 ton etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Çanakkale'de gerçekleştirilen kaçak ve etil alkol operasyonunda 2 ton 620 litre etil alkol ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahte/Kaçak Alkollü İçki, Etil/Metil Alkol suçlarına yönelik sürdürdükleri çalışmalar neticesinde; Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, şişelenmiş ve sahte içki imalatında kullanılan 2 bin 620 litre etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, alkollerin taşındığı kamyonete de el konuldu. - ÇANAKKALE