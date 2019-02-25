Çanakkale'de 2 Ayda 114 Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Çanakkale'de 2 ayda 114 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale
'de 2 ayda 114 düzensiz göçmen yakalandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekiplerinin yasa dışı göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda 1 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan Afganistan
uyruklu 114 düzensiz göçmen, Ayvacık
Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Yurt dışına kaçışları organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Operasyonlarda ele geçirilen 7 araç ile 16 bin 435 liraya el konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:47 Kaynak: AA
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