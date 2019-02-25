Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 2 Ayda 114 Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 2 Ayda 114 Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'de 2 ayda 114 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 2 Ayda 114 Göçmen Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'de 2 ayda 114 düzensiz göçmen yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekiplerinin yasa dışı göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 1 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan Afganistan uyruklu 114 düzensiz göçmen, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yurt dışına kaçışları organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Operasyonlarda ele geçirilen 7 araç ile 16 bin 435 liraya el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:47 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel
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