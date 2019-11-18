Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 2 ayda ikinci kez meyve veren ağaç sahibini şaşırttı
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Çanakkale'de 2 ayda ikinci kez meyve veren ağaç sahibini şaşırttı

6 saat önce

Çanakkale'de 2 ayda ikinci kez meyve veren ağaç sahibini şaşırttı Çanakkale'de 2 ay ara ile ikinci kez meyve veren armut ağacı şaşırttıÇANAKKALE - Çanakkale'de 2 ay ara ile ikinci kez meyve veren armut ağacı görenleri şaşırtıyor.

Çanakkale'de 2 ayda ikinci kez meyve veren ağaç sahibini şaşırttı

Çanakkale'de 2 ay ara ile ikinci kez meyve veren armut ağacı şaşırttı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 2 ay ara ile ikinci kez meyve veren armut ağacı görenleri şaşırtıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şahinli köyünde, armut ağacı yaklaşık 2 ay ara ile ikinci kez meyve verdi. Ağustos ayında meyve hasadını tamamlayan Halil Sevinç (60), tarlasındaki deveci armudunun yeniden salkım salkım meyve verdiğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. 60 yaşında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade eden Sevinç " Ben 60 yaşındayım daha önce hiç 2 ay ara ile meyve veren armut ağacı görmedim. Bu ağaçtaki armutları topladım. Sıcak havalarında etkisiyle çiçek açıp yeniden meyve verdi. Yılda bir kere meyve verir fakat, bu yıl iki defa meyve verdi" dedi. Olmuş armutları ağaçtan toplayarak tadına bakan Sevinç "Vallahi şeker şeker" diyerek armut yedi.

Çanakkale'de 2 ayda ikinci kez meyve veren ağaç sahibini şaşırttı

Çanakkale, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:32 Kaynak: İHA
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Armut ağacı 2 ay ara ile meyve verdi
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