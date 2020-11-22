Çanakkale'de 2 deniz canlısı fosili ele geçirildi - Son Dakika

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 2 deniz canlısı fosili ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, yapılan teknik takip ve istihbarat çalışması kapsamında K.T. idaresindeki aracı Lapseki kara yolunda durdurdu.

Araçta yapılan incelemede, 2 taşlaşmış deniz canlısı fosili ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler K.T. ile M.A. gözaltına alınırken, fosillere el konuldu.

Zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.