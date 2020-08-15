Çanakkale'de 2 dönüm ormanlık alan yandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Umurbey beldesinin Hacıgelen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına havadan 3 helikopter, karadan da 11 arazöz ve çok sayıda işçi ile müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 dönüm arazi zarar görürken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de helikopterle bölgeden geçerek yangını koordine etti.

Bakan Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hacıgelen mevkisindeki orman yangınını havadan koordine ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizin özverili çalışmasıyla hamd olsun yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum."