Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 2 günde 302 mülteci yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 2 günde 302 mülteci yakalandı

Çanakkale'de 2 günde 302 mülteci yakalandı

14 dakika önce

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 2 gün içinde toplam 302 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 2 günde 302 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 2 gün içinde toplam 302 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.


11-13 Ekim tarihleri arasında Ayvacık ve Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen toplam 13 düzensiz göç olayında toplam 302 yabancı uyruklu mülteci ve onlara organizatörlük yapan 2 kişi yakalandı.


Meydana gelen operasyonlarda ayrıca 1 minibüs, 1 bot, 1 bot motoru ve 82 adet can yeleği ele geçirildi. Yakalanan 274 mülteci işlemlerinin tamamlanması sonrası, Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Diğer 28 yabancı uyruklu mülteciler için ise düzensiz göçmenlere 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte olan illerine gönderilmeleri için tebliğ yapıldı. Adli makamların talimatı gereği, 1 minibüs, 1 bot, 1 bot motoru ve 82 adet can yeleği Yediemin Otoparkına çekildi.


M.Ö. ve yabancı uyruklu M.K. tutuklandı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:18 Kaynak: İHA
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