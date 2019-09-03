Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 2 günde 449 mülteci yakalandı
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Çanakkale'de 2 günde 449 mülteci yakalandı

8 dakika önce

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda 2 günde toplam 449 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 2 günde 449 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda 2 günde toplam 449 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.


1-2 Eylül tarihinde Ayvacık ve Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 17 mülteci kaçaklığı olayında toplam 449 yabancı uyruklu mülteci ve onlara organizatörlük yapan 4 kişi yakalandı. Meydana gelen olaylarda ayrıca 2 minibüs ele geçirildi. Yakalanan 399 yabancı uyruklu mülteci, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Yakalanan diğer 50 mülteci için ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte olan illerine gönderilmeleri için tebliğ yapıldı.


Adli makamların talimatı gereği, 2 minibüs yediemin otoparkına çekildi. Ayvacık Cumhuriyet Savcısının talimatı ile M.A., E.M. ve A.E. tutuklanırken, A.A. isimli organizatör ise gözaltına alındı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:25 Kaynak: İHA
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