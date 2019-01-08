Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 2 İlçede Okullara Kar Tatili

Çanakkale'de 2 İlçede Okullara Kar Tatili

24 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Çan ve Yenice ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Çanakkale'de 2 İlçede Okullara Kar Tatili, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Çan ve Yenice ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Çan ve Yenice ilçesinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle eğitim öğretimde aksamalar meydana geliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Çan ve Yenice ilçelerinde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı. Çan Belediyesi de, ilçe merkezinde okulların tatil edildiğini belediye hoparlöründen yaptığı anons ile duyurdu.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:15 Kaynak: DHA

Yenice, Çanakkale, Güncel
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