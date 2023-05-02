Yunanistan'a 1,5 ton kum midyesi kaçıracaklardı, son anda yakalandılar - Son Dakika
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Yunanistan'a 1,5 ton kum midyesi kaçıracaklardı, son anda yakalandılar

02.05.2023 20:39

Çanakkale'de kaçak olarak avlanan, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 1,5 ton kum midyesi ele geçirildi. Midyeleri Yunanistan'a kaçırmaya çalışan 7 şüpheliye toplam 116 bin TL idari para cezası kesildi.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, kaçak olarak avlanan kum midyesinin İzmir'den kara yoluyla Çanakkale'ye getirileceği ve buradan da balıkçı teknesi ile Yunanistan'a kaçırılacağı bilgisine ulaşıldı.

Çanakkale'de 1,5 ton kum midyesi kaçakçılığı operasyonu

1,5 TON CANLI KUM MİDYESİ ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri 29 Nisan günü saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 108 çuvalda 1,5 ton canlı kum midyesi ele geçirildi. Midyeleri balıkçı teknesine yüklerken suçüstü yakalanan 7 şüpheliye toplam 116 bin TL idari para cezası kesildi.

Çanakkale'de 1,5 ton kum midyesi kaçakçılığı operasyonu
Kaynak: DHA
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Yunanistan, Çanakkale, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'a 1,5 ton kum midyesi kaçıracaklardı, son anda yakalandılar - Son Dakika
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