Evinde 200 yıllık kilise çanı ele geçirildi - Yeniden

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli S.E.'ye ait ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, üzerinde 1817 yazısı ve haç işareti bulunan tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen yaklaşık 200 yıllık kilise çanı ele geçirildi.

ÇANAKKALE'de polis ekipleri, şüpheli S.E.'nin evinde yaklaşık 200 yıllık olduğu değerlendirilen bir kilise çanı ele geçirdi.

Kaynak: DHA

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