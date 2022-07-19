Evinde 200 yıllık kilise çanı ele geçirildi - Yeniden - Son Dakika
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Evinde 200 yıllık kilise çanı ele geçirildi - Yeniden

19.07.2022 16:22
Evinde 200 yıllık kilise çanı ele geçirildi - Yeniden

ÇANAKKALE'de polis ekipleri, şüpheli S.E.'nin evinde yaklaşık 200 yıllık olduğu değerlendirilen bir kilise çanı ele geçirdi.

ÇANAKKALE'de polis ekipleri, şüpheli S.E.'nin evinde yaklaşık 200 yıllık olduğu değerlendirilen bir kilise çanı ele geçirdi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli S.E.'ye ait ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, üzerinde 1817 yazısı ve haç işareti bulunan tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen yaklaşık 200 yıllık kilise çanı ele geçirildi.

Şüpheli S.E., hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldıktan sonra Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. Tarihi eser niteliğindeki kilise çanına el konuldu.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinde 200 yıllık kilise çanı ele geçirildi - Yeniden - Son Dakika

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