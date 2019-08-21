Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 201 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 201 kaçak göçmen yakalandı

2 saat önce

Çanakkale'de Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen 201 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 201 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Çanakkale'de Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen 201 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Çanakkale'de son bir haftada yapılan 9 ayrı operasyonda kaçak olarak Yunanistan'ın Midili Adası'na kaçmak isteyen 201 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Operasyonlarda mültecilere organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 şahıs da yakalandı. Jandarma ekipleri olaylarda kullanılan 1 otomobil, 1 kamyonet, 1 otobüs, 1 minibüs, 1 adet bot ve 1 adet bot motoruna el koydu.

Yakalanan 201 mülteci işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, gözaltına alınan 4 organizatörden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 2'si serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE
Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:58 Kaynak: İHA
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