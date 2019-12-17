Çanakkale'de 201 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 201 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'de 201 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de, jandarma ekiplerince düzenlenen 5 operasyonda, toplam 201 kaçak göçmen yakalanırken, 169 can yeleği ele geçirildi.

Çanakkale'de 201 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de, jandarma ekiplerince düzenlenen 5 operasyonda, toplam 201 kaçak göçmen yakalanırken, 169 can yeleği ele geçirildi.

Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Ayvacık ve Gelibolu'da 13- 15 Aralık'ta 5 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Afganistan uyruklu 197, İran uyruklu 4 olmak üzere toplam 201 kaçak göçmen yakalanırken, 169 can yeleği ele geçirildi. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 201 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:56 Kaynak: DHA
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