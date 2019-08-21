Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 201 kaçak yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
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Çanakkale'de 201 kaçak yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'de jandarma tarafından düzenlenen 9 ayrı operasyonda 201 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 201 kaçak yakalandı, 2 organizatör tutuklandı, System.String[]
ÇANAKKALE'de jandarma tarafından düzenlenen 9 ayrı operasyonda 201 kaçak göçmen yakalandı. 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından önceki gün Ayvacık ilçesinde düzenlenen 9 ayrı operasyonda 199'u Afganistan, 2'si İran uyruklu toplam 201 kaçak göçmen yakalandı. T.K., S.Y, S.O.Ç. ve M.D. adlı organizatörlerin gözaltına alındığı operasyonda 1 otomobil, 1 kamyonet, 1 otobüs, 1 minibüs ve 1 bot motoru ele geçirildi.
Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yanabcılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Organizatörlerden S.O.Ç ve M.D. sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. T.K.'nın ise sorgusu sürüyor.


Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:54 Kaynak: DHA
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