Çanakkale'de 201 mülteci yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 201 mülteci yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 201 mülteci yakalandı

6 saat önce

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda toplam 201 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 201 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda toplam 201 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.


13-14-15 Aralık tarihlerinde Ayvacık ve Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 5 düzensiz göç olayında toplam 201 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. Meydana gelen olaylarda ayrıca 169 adet can yeleği ele geçirildi. Yakalanan mülteciler işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Adli makamların talimatı gereği 169 adet can yeleği ise yed-i emin otoparkına bırakıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:53 Kaynak: İHA
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