Çanakkale'de 203 düzensiz göçmen yakalandı

Öte yandan 1 minibüs, 1 otomobil ve 36 can yeleğine de el konuldu.

Düzensiz göçmenlerin kaçışlarını organize ettiği ileri sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 198'i Afganistan ve 5'i Suriye uyruklu 203 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Ayvacık ve Ezine ilçe jandarma komutanlıklarının sorumluluk bölgelerinde, 9 ayrı operasyon düzenledi.

Çanakkale 'de, yasa dışı yollarla Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na geçme hazırlığındaki 203 düzensiz göçmen yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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