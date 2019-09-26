Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 203 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 203 düzensiz göçmen yakalandı

35 dakika önce

Çanakkale'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 203 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 203 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 203 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Ayvacık ve Ezine ilçe jandarma komutanlıklarının sorumluluk bölgelerinde, 9 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 198'i Afganistan ve 5'i Suriye uyruklu 203 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin kaçışlarını organize ettiği ileri sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan 1 minibüs, 1 otomobil ve 36 can yeleğine de el konuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:00 Kaynak: AA
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