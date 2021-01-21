Çanakkale'de 204 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 204 düzensiz göçmen yakalandı
21.01.2021 23:47
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 204 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 204 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Ezine ilçesi açıklarındaki Beşik Burnu önlerde bir balıkçı teknesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu tespit edilmesinin ardından bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, tekne içerisinde 20 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı. Sahil güvenlik ekipleri ile Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 184 düzensiz göçmen ise Ezine ilçesi sahilinde yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
(İHA)
Son Dakika Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Aşı yaptıranlar hemen ertesi gün kısıtlamalardan muaf edilmemeli, en az 40 günlük bir süreç olabilir Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti Kitapta yazım yanlışı gören Demet Akalın MEB'i etiketleyerek isyan etti: Ben yapsam içimden geçersiniz! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak Meteoroloji'den 28 Ocak'ta İstanbul için kar uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sözde" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun adı bulvardan silindi Kız çocuğunun canlı yayında görüp tanıdığı cinsel saldırı şüphelisi, tutuklandı Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım