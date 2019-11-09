Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 205 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 205 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 205 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma isteyen 205 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 205 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma isteyen 205 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri önleme çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Kocaköy köyü sahilindeki zeytinlik alanlara operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 205 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale, Kocaköy, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:32 Kaynak: AA
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