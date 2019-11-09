Çanakkale'de 205 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 205 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 205 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:14 Kaynak: DHA
Çanakkale'de 205 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 205 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Kocaköy köyü sahilindeki zeytinlik alanda saklanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 205 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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