Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 205 mülteci yakalandı
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Çanakkale'de 205 mülteci yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'de 205 mülteci yakalandıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 205 mülteci jandarma ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 205 mülteci yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 205 mülteci jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Kocaköy ve Bademli köylerinin sahillerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda zeytinlik alanlarda saklanmaya çalışan Afganistan uyruklu 205 mülteci yakalandı.

Mülteciler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 205 mülteci yakalandı

Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:39 Kaynak: İHA
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