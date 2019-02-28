Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

55 dakika önce

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde yasa dışı göçle mücadele çalışması sırasında bir aracı durdurmak istedi. Sürücü, jandarmanın ikazına uymayıp kaçtı.

Bunun üzerine takibe alınarak durdurulan araçta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen tespit edildi.

Küçükkuyu Jandarma Karakolunda haklarında işlem yapılan düzensiz göçmenler, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Operasyonda yakalanan ve kaçışı organize ettiği ileri sürülen şüpheli ise gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:21 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı Savcının Halı Sahadan Çıkmayan Öğretmenleri Gözaltına Aldırmasıyla İlgili Konuşan Bakan Gül: İnceleme Başlatıldı

Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 18:16:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]