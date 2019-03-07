Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

2 saat önce

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesi Güvemalan köyü yakınındaki yol emniyet ve kontrol devriyesinde 2, Ayvacık ilçesi Büyükhusun köyü Tek Ev mevkisine düzenlenen operasyonda ise 19 olmak üzere 21 Afganistan uyrukluyu yakalayarak haklarında işlem yaptı.

Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Yunanistan, Midilli Adası, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu'ndan Taksicilere ÖTV Sözü Son Dakika! Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu

Vestel'den İlk Dört Ayda Bin 300 Kişilik İstihdam Avrupa Merkez Bankası, Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 17:44:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]