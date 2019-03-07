Çanakkale'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
2 saat önce
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale
'de yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçme hazırlığındaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesi Güvemalan köyü yakınındaki yol emniyet ve kontrol devriyesinde 2, Ayvacık
ilçesi Büyükhusun köyü Tek Ev mevkisine düzenlenen operasyonda ise 19 olmak üzere 21 Afganistan
uyrukluyu yakalayarak haklarında işlem yaptı.
Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:31 Kaynak: AA
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