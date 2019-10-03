Çanakkale'de 215 kaçak göçmen yakalandı
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 215 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:14 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinde, lastik botla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmek isteyen 215 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Kuzey Ege
sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri önlemek amacıyla devriye görevi yapan TCSG 28 ve TCSG KB 4301 Bot Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu, Yeşil Liman ve Sivrice Burnu
açıklarında durdurdukları lastik botlarda Afganistan
ve Suriye
uyruklu 215 kaçak göçmen yakaladı.
TCSG 38 Botu ile Küçükkuyu
beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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