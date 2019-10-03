Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 215 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 215 kaçak göçmen yakalandı

5 dakika önce

Çanakkale'de 215 kaçak göçmen yakalandıÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 215 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 215 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 215 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri önlemek amacıyla devriye görevi yapan TCSG 28 ve TCSG KB 4301 Bot Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu, Yeşil Liman ve Sivrice Burnu açıklarında durdurdukları lastik botlarda Afganistan ve Suriye uyruklu 215 kaçak göçmen yakaladı.

TCSG 38 Botu ile Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 215 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:06 Kaynak: DHA
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