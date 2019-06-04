Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 22 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Behramkale köyünde şüphe üzerine durdurulan kamyonette, Afganistan uyruklu bir grubun bulunduğu belirlendi.
Kadın ve çocukların da aralarında olduğu 22 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Kamyonet sürücüsü Y.K. ile bu araca eşlik eden ve söz konusu yabancı uyrukluları beklediği öne sürülen iki şüpheli, kaçışı organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.
Jandarma, gözaltına alınan zanlılarla beraber hareket ettikleri ileri sürülen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:40 Kaynak: AA
Yunanistan, Midilli Adası, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lüks yatı çaldılar, Yunanistan'a kaçarken yakalandılar Yunan generalin Türkiye talebi kabul görülmeyince istifa etti TCDD, trenle 27,88 euroya Sofya turu düzenliyor Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor! İşte şartlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 12:54:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]