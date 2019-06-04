Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 22 kaçak, 3 organizatör yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de 22 kaçak, 3 organizatör yakalandı

48 dakika önce

İpek YAVAŞ/AYVACIK(ÇANAKKALE), DHA - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 22 kaçak ile 3 organizatör yakalandı.

Çanakkale'de 22 kaçak, 3 organizatör yakalandı, System.String[]

İpek YAVAŞ/AYVACIK(ÇANAKKALE), DHA - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 22 kaçak ile 3 organizatör yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Behramkale köyünde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 3 organizatör gözaltına alındı, 3 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:01 Kaynak: DHA
Midilli Adası, Afganistan, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TCDD, trenle 27,88 euroya Sofya turu düzenliyor Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor! İşte şartlar Amerika vize başvurularında sosyal medya, e-mail ve telefon bilgilerini de isteyecek AK Partili Ünal: Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını için bayramdan sonra temas gerçekleştireceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 12:49:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 22 kaçak, 3 organizatör yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]