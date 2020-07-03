Çanakkale'de 220 kişiyi mağdur eden 3 tefeci yakalandı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, 220 kişiyi tefecilik yaparak mağdur eden 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suç örgütünün yıllık yasa dışı gelirinin 2 milyon lira olduğu iddia edildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipler, Ateşbank lakaplı aile boyu tefecilik yapan çeteyi izlemeye aldı. 220 kişiyi mağdur ettiği öne sürülen şüpheliler Y.A., D.A. ve Y.A'ya polis ekiplerince baskın düzenlendi.

Ateşbank lakaplı çetenin Çınarlı köyünde 10 dönüm arazi içindeki villa, il merkezindeki lüks ev ve Çarşı Caddesi'nde bulunan dükkanlarına eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yapılan aramalarda 3 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 48 tüfek fişeği, 4 adet mağdurların bilgilerinin bulunduğu liste, 1 adet mağdurlara ait senet, 51 boş senet, 2 adet mağdurların bilgilerinin bulunduğu ajanda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira para ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Çetenin bir yılda yasa dışı olarak elde ettiği gelirin 2 milyon lira olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Y.A., D.A. ve Y.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.