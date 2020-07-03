Çanakkale'de 220 kişiyi mağdur eden 3 tefeci yakalandı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, 220 kişiyi tefecilik yaparak mağdur eden 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suç örgütünün yıllık yasa dışı gelirinin 2 milyon lira olduğu iddia edildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipler, Ateşbank lakaplı aile boyu tefecilik yapan çeteyi izlemeye aldı. 220 kişiyi mağdur ettiği öne sürülen şüpheliler Y.A., D.A. ve Y.A'ya polis ekiplerince baskın düzenlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler, Y.A., D.A. ve Y.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.