Çanakkale'de 226 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 226 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

25.07.2022 21:54
Çanakkale'de 226 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde 226 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde 226 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik TCSG-66 ve TCSG-908 Bot Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında önceki gün hareketlerinden şüphelenilen İtalya rotası üzerindeki 'Alidayı-A' isimli balıkçı teknesini durduruldu. Teknede yapılan aramada 226 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçısı 3 kişi ise gözaltına alındı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Çanakkale, Bozcaada, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 226 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de 226 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
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