Çanakkale'de 227 Afganistanlı kaçak uçakla sınır dışı edildi - Son Dakika
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Çanakkale'de 227 Afganistanlı kaçak uçakla sınır dışı edildi

18.06.2022 14:27
Çanakkale'de 227 Afganistanlı kaçak uçakla sınır dışı edildi

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altındaki 227 Afganistanlı kaçak göçmen, uçakla sınır dışı edildi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altındaki 227 Afganistanlı kaçak göçmen, uçakla sınır dışı edildi.

Türkiye'ye yasa dışı şekilde giren kaçak göçmenler, kolluk kuvvetleri tarafından yakalanarak, il göç idaresi müdürlükleri koordinesinde sınır dışı edilmeye devam ediyor. Çanakkale İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim atlında bulunan 227 Afganistanlı kaçak göçmen, Çanakkale Havalimanı'na Afganistan'dan gelen uçakla sınır dışı edilerek, ülkelerine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 227 Afganistanlı kaçak uçakla sınır dışı edildi - Son Dakika

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