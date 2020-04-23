Çanakkale'de 23 Nisan sosyal mesafeli kutlandı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, CHP İl Başkanı Metin Ural, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım ve vatandaşlar katılırken, tören, sosyal mesafe kurallarına uyularak kutlandı.Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.