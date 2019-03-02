Çanakkale'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçme hazırlığındaki 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Biga Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, yasa dışı göçle mücadele çalışmaları kapsamında ilçe girişinde yol kontrol uygulaması yaptı.
Uygulamada kapalı kasa araç, şüphe üzerine durdurularak incelendi.
Araçta Orta Afrika
, Afganistan
, Kongo
ve Togo
uyruklu 24 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık
Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Başka bir araçla kaçak geçişi organize ettikleri iddiasıyla F.E, C.E, M.E. ve A.P. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:08 Kaynak: AA
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