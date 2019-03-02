Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Biga Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı göçle mücadele çalışmaları kapsamında ilçe girişinde yol kontrol uygulaması yaptı.

Uygulamada kapalı kasa araç, şüphe üzerine durdurularak incelendi.

Araçta Orta Afrika, Afganistan, Kongo ve Togo uyruklu 24 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Başka bir araçla kaçak geçişi organize ettikleri iddiasıyla F.E, C.E, M.E. ve A.P. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:08 Kaynak: AA

Yunanistan, Midilli Adası, Biga, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kağıt Toplama Arabasını Yastık Yapıp Kaldırımda Uyuyan Küçük Çocuk Yürek Burktu Petkim Geçen Yıl 872 Milyon Lira Kar Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milli Uçağımız 2026'da Göklerde Olacak Halk Otobüsünün Önünü Kesen Kadınlar Şoföre Yumruklarla Saldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 11:56:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]