Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 24 mülteci yakalandı
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Çanakkale'de 24 mülteci yakalandı

43 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 24 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 24 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 24 mülteci yakalandı.

Alınan bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Behramkale köyü Kadırga Koyu mevkiinde yabancı uyruklu 24 mülteciyi yakaladı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

(İHA)

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:40 Kaynak: İHA
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