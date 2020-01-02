Çanakkale'de 24 yaşındaki kadından 4 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, "Hastaneye gidiyorum." diyerek evinden ayrılan 24 yaşındaki kadından 4 gündür haber alınamıyor.

Geyikli beldesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Serap Özel, hastaneye gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı.

Geri dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılamaması üzerine Özel'in eşi ve yakınları, durumu jandarma ve polise bildirdi.

Serap Özel'in eşi Erkan Özel (38), gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Eşim akşam olduğu halde eve dönmeyince telefonla kendisini aradım fakat telefonu kapalı olduğu için ulaşamadım. Defalarca aradığım halde ulaşamayınca ve kendisinden haber alamayınca hayatından endişe duyarak, durumu jandarmaya ve polise bildirdim. Eşimin evden kaçması için hiçbir neden yok. Evliliğimizde de hiçbir sorun yaşamıyoruz. Gayet mutlu bir evliliğimiz ve 3 yaşında da bir kızımız var. Eşim çocuğuna çok düşkündür ve onu çok seviyor. Canından endişe duyuyoruz."

Jandarma ve polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.