ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda, 240 litre sahte şarap ile yakalanan şüpheli K.T. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak İçki, Çanakkale, Erenköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de 240 litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.