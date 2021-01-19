Çanakkale'de 240 litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika
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Çanakkale'de 240 litre sahte şarap ele geçirildi

19.01.2021 19:30
Çanakkale'de 240 litre sahte şarap ele geçirildi

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda, 240 litre sahte şarap ile yakalanan şüpheli K.T. gözaltına alındı.

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda, 240 litre sahte şarap ile yakalanan şüpheli K.T. gözaltına alındı.

Çanakkale il merkezine bağlı Erenköy köyünde, şüpheli K.T.'nin sahte şarap yaparak satmaya çalıştığı ihbarını alan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izin doğrultusunda, K.T.'ye ait adrese baskın yapıldı. Yapılan aramalarda, satışa hazır halde bidonlar içerisinde 240 litre sahte şarap ele geçirildi.Gözaltına alınan K.T. hakkında, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapılarak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de 240 litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de 240 litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika
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