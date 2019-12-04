Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 247 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 247 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 247 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 247 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 247 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'ndeki Müsellim Boğazı'nda, Midilli Adası'na yasadışı geçişlere karşı önlem amacıyla devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, dün ve bugün 6 ayrı operasyonda lastik bot içerisinde 247 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı ekiplerince, Burunucu ve Ahmetçe altı mevkii açığında yapılan 4 ayrı operasyonda lastik bot ile Midilli Adası'na kaçmak isteyen Afganistan, Suriye, Kongo, Senegal ve Mali uyruklu 155 kaçak göçmen yakalandı. Babakale Köyü açıkları ile Sivrice mevkii açıklarında yapılan operasyonlarda da toplam 92 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:55 Kaynak: DHA
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