Çanakkale'de 249 kaçak göçmen yakalandı
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen 249 kaçak göçmen sahil güvenlik tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:41 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na lastik botla geçiş yapmak isteyen 249 kaçak göçmen sahil güvenlik tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi
'nde yasadışı geçişlere karşı Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler devriye görevinde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda bugün Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazı'nda 'TCSG-61' ve 'TCSG-107' bot komutanlığınca düzenlenen 5 ayrı operasyonda Afganistan
uyruklu 249 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu
beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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