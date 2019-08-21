Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 249 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de 249 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen 249 kaçak göçmen sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 249 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen 249 kaçak göçmen sahil güvenlik tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler devriye görevinde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda bugün Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazı'nda 'TCSG-61' ve 'TCSG-107' bot komutanlığınca düzenlenen 5 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 249 kaçak göçmen yakalandı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



149 düzensiz göçmen Çanakkale açıklarında kurtarıldı
Geçen yıl Yunanistan'daki yangına yardım etmek isteyen Pakdemirli: 6 uçağın 3'ünün motoru yok AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kayyum protestosuna sert müdahalede bulunan polislere tepki gösterdi AKOM'dan İstanbul'da beklenen sağanak yağış hakkında açıklama!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 23:23:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 249 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]