Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yapan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yapan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler, kent merkezinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, operasyonlarda ele geçirilen çok sayıda can yeleği, bot ve bot motoru ile 2 kara taşıtına da el konuldu.

Bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 organizatör ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:57 Kaynak: AA

Yunanistan, Midilli Adası, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anadolu Efes, Buducnost'u Farka Boğdu: 106-68 Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu

Son Dakika! ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu 27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 18:19:37. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]