Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 25 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar neticesinde, il merkezinde durdurulan bir minibüste, yurt dışına çıkma hazırlığındaki Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bu arada yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler M.K. ve A.J. adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:40 Kaynak: AA
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