Çanakkale'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:38 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozalan köyünde devriye sırasında bir minibüste düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.
Araçtaki Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen, jandarma komutanlığındaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Ekipleri görünce kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ermenistan, Yunanistan ve PKK! Beyaz Saray önünde Türkiye karşıtı gösteri düzenlendi Pompalı tüfekle güzellik merkezinde dehşet saçan katil zanlısı yakalandı Yunanistan, tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı teröriste 'Ülkeye giremez damgası' vurdu Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu