Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 25 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.


Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozalan köyünde devriye sırasında bir minibüste düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Araçtaki Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen, jandarma komutanlığındaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Ekipleri görünce kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yunanistan, Çanakkale, Jandarma, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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