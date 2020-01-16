Çanakkale'de, 25 kaçak göçmen kamyonette yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de, 25 kaçak göçmen kamyonette yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de, 25 kaçak göçmen kamyonette yakalandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığındaki 25 Afgan kaçak göçmen, polis ekiplerince kamyonette yakalandı.

Çanakkale'de, 25 kaçak göçmen kamyonette yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığındaki 25 Afgan kaçak göçmen, polis ekiplerince kamyonette yakalandı.

Ezine Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine park halindeki kamyonette yaptıkları kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettikleri iddiasıyla M.K. ve V.G. de gözaltına alındı. M.K. ile V.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler de emniyetteki işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Midilli Adası, Yunanistan, Ezine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek
İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı Erdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor

Son Dakika Haberleri
16:07 Türkiye'nin 2019 online alışveriş istatistikleri açıklandı - Son Dakika
16:06 Evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
16:06 Eczacıbaşı VitrA oyuncularından Avustralya'daki yangınlar için farkındalık hareketi - Son Dakika
16:02 Kızılay'dan örnek davranış - Son Dakika
16:01 Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek - Son Dakika
16:01 Akçadağ'ın 'Karbon ayak izi' çıkarıldı - Son Dakika
15:09 İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 16:13:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de, 25 kaçak göçmen kamyonette yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]