Çanakkale'de 25 Mülteci Yakalandı
1 saat önce
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığında olduğu belirlenen 25 mülteci yakalandı.
Çanakkale
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitme hazırlığında olduğu belirlenen 25 mülteci yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinin verdiği destekle gerçekleştirilen operasyonda 25 Afgan uyruklu mülteci yakalandı. Ayrıca operasyonda organizatör olduğu iddia edilen 4 kişi yakalandı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Operasyonda 2 adet araca, çok sayıda can yeleği, bot ve bot motoruna el konuldu. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:06 Kaynak: İHA
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