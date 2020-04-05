Çanakkale'de 250 şişe sahte dezenfektan ele geçirildi - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, polisin düzenlediği operasyonda 250 şişe sahte dezenfektan ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi, savcılıktaki ifadesinin ardından idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte dezenfektan üretimi yapan bir kişi yakalandı. Operasyonda 250 şişe sahte dezenfektan ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, hakkında kaçak ve sağlıksız üretim yapmak suçundan idari para cezası uygulandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise, kent merkezindeki 1 medikal firması ile 1 eczaneye fahiş fiyattan ürün sattıkları gerekçesiyle İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Ticaret Müdürlüğü'nce işlem yapılarak, 10'ar bin TL idari para cezası uygulandı.