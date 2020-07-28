Çanakkale'de 26 yıl önce şehit olan Orman Bölge Müdürü'ne vefa - Son Dakika

Çanakkale'de 26 yıl önce şehit olan Orman Bölge Müdürü'ne vefa

Bisikletçiler, Talat Göktepe'yi anmak için pedalladı

1994 yılındaki orman yangında şehit düşen dönemin Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe anısına bisiklet turu gerçekleştirildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, 25 Temmuz 1994 yılında Gelibolu tarihi Yarımadası'nda çıkan orman yangınında alevlerin arasında kalarak şehit düşen dönemin Çanakkale Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe anısına anma turu gerçekleştirildi.

25 Temmuz 1994 tarihinde başlayan ve 57 saat süren Gelibolu tarihi Yarımadası'nda orman yangınında şehit düşen dönemin Çanakkale Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe anısına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Çanakkale Bisiklet Platformu ortaklığında anma turu düzenlendi.

Anma turu sonunda orman şehidi Talat Göktepe anıtı önünde konuşan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Bundan 26 yıl önce, 25 Temmuz günü çıkan orman yangınında sonucunda meslek büyüğümüz Talat Göktepe bu topraklarda şehit düştü. Bugün onu rahmet ve minnetle anmak için bir araya geldik. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu toprakları kurtarmak ne kadar önemliyse, korumanında o kadar önemli olduğuna biz ormancılar inanıyoruz. ve bunun için de bugüne kadar toplamda 116 şehit verdik. Değerli meslek büyüğümüz Talat Göktepe'de bunlardan birisidir. Çanakkale şehitlerinin canını vererek kurtardığı bu mübarek toprakları, Türk ormancıları olarak korumaya kararlıyız. Başta meslek büyüğümüz Talat Göktepe olmak üzere, 116 orman şehidimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Orman yangınlarına dikkat çektiler

Çanakkale Bisiklet Platformu adına konuşma yapan Can Düzdaş ise; " Bugün burada 25 Temmuz 1994 tarihinde çıkan ve yaklaşık 4 bin hektarlık alanı etkileyen yangında şehit olan Talat Göktepe'yi anmak için buradayız. Bu organizasyonda bizlere karşı desteklerini esirgemeyen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne teşekkürlerimizi sunarız. Bizler bu anlamlı turu bu sene korona virüs sebebiyle küçük bir ekip ile düzenleme durumunda kaldık. Ancak önümüzdeki senelerde bu anma etkinliğini daha büyük kitlelerle gerçekleştirerek gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Bu anma etkinliğini yaparken dikkat çekmek istediğimiz bir diğer nokta da son dönemde ülkemizde olan yangınlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmaktır. Buradan tüm vatandaşlarımıza da ormanlarımıza sahip çıkmaları konusunda mesaj göndermek istiyoruz. Ormanlarımızın yanmaması için hayatını veren Orman Bölge Müdürümüz ve 116 orman şehidimizi saygı ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.