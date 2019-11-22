Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de, 265 bin dekar tarım arazisi sulandı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de, 265 bin dekar tarım arazisi sulandı - Son Dakika

Çanakkale'de, 265 bin dekar tarım arazisi sulandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'de, 2019 yılı sulama sezonunda, 265 bin 550 dekarlık tarım arazisi sulanırken, ülke ekonomisine 218 milyon liralık katkı sağlandı.

Çanakkale'de, 265 bin dekar tarım arazisi sulandı, System.String[]

ÇANAKKALE'de, 2019 yılı sulama sezonunda, 265 bin 550 dekarlık tarım arazisi sulanırken, ülke ekonomisine 218 milyon liralık katkı sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce yatırımlarla modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına, tarımda su tasarrufun sağlamanmasına, çiftçilerin kazançlarının artırılmasına ve ülke tarımına katkı sunulmaya devam ediliyor. Çanakkale'de, 1 Nisan'da başlayan sulama sezonunun 10 Ekim'de tamamlandığını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "2019 yılı sulama sezonunda Çanakkale ilimiz ve ilçelerimizde toplam 265 bin 550 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Çanakkale il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 265 bin 550 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 218 milyon TL katkı sağlandı. Sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür ederim. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.


Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:14 Kaynak: DHA
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