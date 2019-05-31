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Çanakkale'de 27 kaçak göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 27 kaçak ve 2 organizatör, yakalandı.

Çanakkale'de 27 kaçak göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 27 kaçak ve 2 organizatör, yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi  Kocaköy Köyü Kovanlık Mevkii'nde bir grup kaçak olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 27 kaçak göçmen yakaladı.
Jandarma tarafından Behramkale Köyü'nde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında ise, 'dur' ihtiyarına uymayarak, kaçmak isteyen kamyonetin kasasında 1 bot ve 1 bot motoru ele geçirildi. Kamyonette bulunan M.K. ve R.A., insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kaçak göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:07 Kaynak: DHA
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