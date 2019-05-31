Çanakkale'de 27 kaçak göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçiş yapmak isteyen 27 kaçak ve 2 organizatör, yakalandı. Çanakkale
İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kocaköy
Köyü Kovanlık
Mevkii'nde bir grup kaçak olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
ve İran
uyruklu 27 kaçak göçmen yakaladı.
Jandarma tarafından Behramkale Köyü
'nde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında ise, 'dur' ihtiyarına uymayarak, kaçmak isteyen kamyonetin kasasında 1 bot ve 1 bot motoru ele geçirildi. Kamyonette bulunan M.K. ve R.A., insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kaçak göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Çanakkale