Çanakkale'de 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığındaki 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığındaki 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:00 Kaynak: AA
Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında denetimlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesine bağlı Sinekçi köyünde göçmen kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Somali uyruklu 28 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına çıkışını organize ettiği öne sürülen M.H.M yakalandı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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