Çanakkale'de 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde illegal yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 28 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Çanakkale'de 28 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde illegal yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 28 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köprübaşı köyü kırsalında ormanlık alanda metruk bir binada yabancılar olduğunu belirledi.

Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 18 kişinin yanlarında can yelekleri ele geçirildi.

Jandarma tarafından ilçe merkezine 6 kilometre uzaklığındaki Sarımsakçı Köprüsü mevkisinde aynı ülke vatandaşı 10 düzensiz göçmen daha tespit edildi.

Yabancı uyruklular, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

Çanakkale, Jandarma, Ezine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:44 Kaynak: AA
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