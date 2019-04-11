Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 28 Mülteci Yakalandı

Çanakkale'de 28 Mülteci Yakalandı

48 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 28 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Çanakkale'de 28 Mülteci Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 28 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca 9 Nisan 2019 günü saat: 16.30 sıralarında Biga ilçesi Sinekçi köyünde göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyon sonucunda 21'i kadın, 3'ü erkek, 4'ü çocuk olmak üzere toplam 28 Somali uyruklu mülteci, 1 organizatör ve 1 kamyonet ele geçirildi. Yakalanan mülteciler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatör M.H.M. Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:45 Kaynak: İHA
Jandarma, Biga, Çanakkale, 3. Sayfa
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