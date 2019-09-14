Çanakkale'de 3.1 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:05 Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bugün saat 15.02'de yerin 7.04 km derinliğinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem ilçe merkezi ve civar köylerde hissedildi.
(İHA)
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