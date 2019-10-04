Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem
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Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem

20 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan deprem, saat 18.54'te, 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yerin 5.65 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:41 Kaynak: DHA
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